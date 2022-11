Galles | Bale | «Siamo distrutti | ma ci resta ancora una partita»

Gareth, attaccante del, ha parlato dopo la sconfitta arrivata nel finale contro l'Iran: le dichiarazioni Garethha parlato alla BBC dopo il ko delcon l'Iran a Qatar 2022. LE PAROLE - ...2022 - 11 - 25 11:12:43 10': la sfida trae Iran è vivacissima! Le due squadre sono scese in campo con il piglio giusto.nei primi dieci giri d'orologio non ha ancora toccato palla. 2022 -...Terza storica vittoria ai Mondiali per l’Iran, che batte il Galles (rimasto in dieci) nei minuti di recupero Il Galles per confermare la reazione mostrata in campo con gli USA, l’Iran per dimenticare ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...