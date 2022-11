Formula 1 | Leclerc in Mercedes | annuncio scioccante

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) Parole che allarmano i tifosi della Ferrari quelle di Charles, a quanto pare il futuro in rosso potrebbe non durare ancora a lungo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stato un mondiale dei rammarichi quello della Ferrari e soprattutto di Charlesche almeno fino alla tappa di Monaco, in cui il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.