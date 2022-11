Basket | Olimpia Milano | come sta Kevin Pangos? Ettore Messina è preoccupato

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Per l’piove sul bagnato. In Eurolega la stagione, dopo un’ottima partenza, ha preso una china inaspettata. Il roster allenato daha perso brillantezza incappando in una serie di sconfitte, l’ultima ieri sera per 72-82 in casa contro il Fenerbahçe, che l’hanno fatta scivolare all’ultimo posto in classifica. Ma non è tutto, perché l’annata dei campioni d’Italia è anche, soprattutto, martoriata da una serie di infortuni purtroppo incredibili. L’ultimo a soffrire di problemi fisici infatti, è stato ieri sera il playmaker, su cuisi è così espresso. “Ci preoccupa molto. Non riesce a muovere il ginocchio, domani avrà gli esami. Speriamo sia solo un versamento, ma vedremo”. In generale poi sugli infortuni, il tecnico ha ...