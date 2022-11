Aboubakar Sumahoro Come i media l’han fatto così l’han distrutto

(Di venerdì 25 novembre 2022) Di “sòla” io me ne intendo: coi radicali ne abbiamo portati in Parlamento tanti, da Cicciolina a Toni Negri. E fu il nostro declino

Il deputatoSoumahoro si è autosospeso dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra dopo che ...è arrivato in Italia nel 1999, ha 42 anni ed è laureato in sociologia all'...Il deputato dell'alleanza Sinistra Italiana - Verdiha deciso di autosospendersi dal suo gruppo parlamentare a causa delle vicende giudiziarie che stanno affrontando la moglie e la suocera.Aboubakar Soumahoro, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, si è autosospeso. L'annuncio dopo giorni di polemiche per l'inchiesta che ha travolto le cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera. Si ...Aboubakar Soumahoro si è autosospeso dal Parlamento e si prepara a dare spiegazioni sulla sua totale estraneità alle vicende di cui è accusato ...