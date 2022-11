Un principio di incendio ha fatto evacuare una scuola a Milano  

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Al terzo piano e al piano sotterraneo dell' Itis Galileo Galilei in via Paravia 31 a Milano sono divampati "diversi incendi". Lo riferiscono i vigili del Fuoco aggiungendo che laè stata evacuata. Sul posto vi sono quattro mezzi impegnati a domare le fiamme. Stando a quanto si è appreso, una studentessa si è procurata una distorsione mentre stava fuggendo. Gli altri ragazzi sono in salvo e stanno tutti bene. È stato verosimilmente un atto vandalico la causa deldidivampato nell'istituto superiore ITIS Galileo Galilei di via Paravia a Milano. È quanto risulta dai primi accertamenti della Polizia di Stato intervenuti su una chiamata al 112 delle 10.46. Alcuni manicotti di plastica presenti nei locali sotterranei dell'edificio sono stati incendiati. L'area è stata invasa dal fumo che tuttavia non ha ...

È stato verosimilmente un atto vandalico la causa deldidivampato nell'istituto superiore ITIS Galileo Galilei di via Paravia a Milano. È quanto risulta dai primi accertamenti della Polizia di Stato intervenuti su una chiamata al 112 delle 10.46. Alcuni manicotti di plastica presenti nei locali sotterranei dell'edificio sono stati incendiati. L'area è stata invasa dal fumo che tuttavia non ha ...