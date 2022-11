Ucraina | sindaco Leopoli invita Meloni | ' un caffè insieme quando verrà in visita'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo, 24 nov. (Adnkronos) - "Non è una bella cosa ma è comunque un grande piacere essere interrotto da lei. Mi deve dare la sua parola: le devo fare assaggiare il nostropasserà perper andare a Kiev a trovare Zelensky". Lo ha detto, alla presidente del Consiglio Giorgia, ildiAnatoly Fedoruk, durante il suo intervento alla XXXIX Assemblea nazionale in corso a Bergamo, dopo aver ripreso la parola successivamente all'interruzione del suo discorso da parte dell'intervento in video della premier italiana. "Chiudiamo questo conflitto", ha scherzato ildi. Da parte sua, laha assicurato: "Senz'altro andrò a trovare ile ad assaggiare il ...

'Sul tema della aggressione russa nei confronti dell', voglio mandare un abbraccio aldi Leopoli: il governo italiano continuera' a essere fieramente schierato a sostegno della causa'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...Bergamo 24 novembre 2022 "Dibattito fondamentale sul tema dell'aggressione della Russia all', mando un abbraccio aldi Leopoli. IL Governo italiano continuerà ad essere fieramente schierato al fianco della causa". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia ...Bergamo, 24 nov. (Adnkronos) - "Non è una bella cosa ma è comunque un grande piacere essere interrotto da lei. Mi deve dare la sua parola: le devo fare assaggiare il nostro caffè quando ...Bergamo, 24 nov. (Adnkronos) - "Le città ucraine e i loro sindaci lottano per l'Ucraina libera. Togliere la libertà è come togliere l'ossigeno e noi combattiamo perché il nostro popolo ...