Traffico Roma del 24-11-2022 ore 10 | 30

(Di giovedì 24 novembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anularerallentato in direzione Salaria tra gli svincoli Casilina e Centrale del Latte code a tratti invece tra l’area di servizio Casilina e via Ardeatina in direzione Aurelia un incidente a Largo Preneste rallenta ilall’altezza della Prenestinaintenso poi in via Tiburtina Valeria rallentamenti in via Ostiense Tra il raccordo anulare via dell’ippica In collaborazione con Luce Verde infomobilità