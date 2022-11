Risultati Mondiali 2022 | in campo Svizzera e Camerun

Si giocano gli ultimi incontri del primo turno dei gironi, con Uruguay, Portogallo, Brasile e ...Il Direttore Tecnico Nazionale della sezione olimpica della FGI, Giuseppe Cocciaro , è al settimo cielo per iarrivati da Sofia. Nella prima giornata di gare al Mondiale junior, Letizia ...La Corea del Sud è sempre in bilico tra grandi aspettative e risultati meno eccellenti, nonostante una rosa di livello più che buono. Scopriamone i segreti.Ascolti tv, ecco i dati auditel del 23 novembre 2022 Gli ascolti della prima serata di ieri vedono un altro ottimo risultati per Rai 1 con i Mondiali in Qatar. L‘incontro dei Mondiali di Calcio Belgio ...