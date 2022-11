Protezione MFA | cos' è e perché è fondamentale per le PMI

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) - Padova, 24 novembre 2022 - La MFA (multi factor authentication o autenticazione a più fattori) è uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni in fatto di sicurezza informatica nelle aziende. Ne avrai sicuramente sentito parlare e probabilmente ti sarà stata consigliata per la sicurezza tua e della tua azienda. Ti sarai senza dubbio chiesto di cosa si tratti, come funzioni ela MFA dovrebbe servire a proteggere la tua attività: continua a leggere per scoprirlo. MFA: Cos'è e come funziona l'autenticazione a più fattori L'autenticazione a più fattori è una tecnologia che permette di riconoscere mediante più “vie” o “metodi”, l'utente che desidera accedere ad un determinato sistema, ad un'applicazione, un sito, ecc… In questo modo si eleva la sicurezza di un account o di un dispositivo, in quanto risulterà più complesso per una persona estranea ...