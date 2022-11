Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 novembre 2022) Uncon lediverso dal solito, è ladeiBilli da E’ sempre mezzogiorno, è ladi un secondo piatto completo da non perdere. Non solo ladelcon una farcia molto golosa ma anche ladellecotte con funghi e scalogno, ladelleal forno cotte al. E’ una delle tante ricette di successo deiBilli, una delle tante nuove ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere. Ecco come si fa il, possiamo usare anche la granella di, ma che sia quella buona. Ecco lagolosa ...