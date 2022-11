(Di giovedì 24 novembre 2022) "Fin dal suo insediamento, il Governo ha dedicato ilper assicurare che l'del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () acceleri pur in presenza diquali il ...

Agenzia ANSA

La messa a terra deldarà un forte impulso alla crescita quantitativa e qualitativa dell'... Così il ministro dell'economia Giancarlonella premessa al Documento programmatico di bilancio ...ha ricordato una delle misure 'pienamente attuate dal, di cui mi sono occupato nel precedente incarico al Mise, e' stata quella dedicata alla promozione dell'imprenditoria femminile". ... Pnrr: Giorgetti, ostacoli ma massimo impegno per attuazione - Politica "Fin dal suo insediamento, il Governo ha dedicato il massimo impegno per assicurare che l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) acceleri pur in presenza di ostacoli quali il ri ...La premessa del ministro al Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles: "Fase severa, servono aiuti mirati" ...