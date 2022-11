Pagelle Uruguay-Corea del Sud | Mondiali calcio 2022 | voti in diretta

(Di giovedì 24 novembre 2022)DEL SUDRochet Caceres Godin Gimenez Olivera Valverde Vecino Bentancur Pellistri Suarez Nunezdel Sud Kim Seung-Gyu Kim Moon-Hwan Kim Min-Jae Kim Young-Gwon Kim Jin-Su Hwang In Beom Jung Woo Young Lee Jae-Sung Kwon Chang-Hoon Son Heung-Min Hwang Ui-Jo

Calcio News 24

Alle 14:00 di giovedì 24 novembree Corea del Sud scenderanno in campo con l'obiettivo dei tre punti nel gruppo H del Mondiale ...vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le...Asano (GI) LESpagna - Costa Rica: FINALE 7 - 0 Marcatori: 11 p.t. Olmo (S), 21 p.t. ... Davies (C) sbaglia un rigore Giovedì 24 novembre 2022 Svizzera - Camerun: ore 11.00- Corea del ... Pagelle Svizzera Camerun: Top e Flop del match – VOTI Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Uruguay-Corea del Sud è una partita della fase a gironi dei ... ammoniti 23 Novembre 2022 Marocco-Croazia, tabellino, pagelle, highlights 23 Novembre 2022 Stramaccioni superstar a Qatar 2022, il ...