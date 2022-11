Agenzia ANSA

Claudiotorna a suonare in Abruzzo, dopo le date invernali di Pescara, Avezzano e Sulmona (L'Aquila)... Un concerto che si propone appassionante per un artista capace di mettere insiemee ...... daa De Gregori; è stato anche produttore e discografico, ed è entrato nella storia dellaleggera italiana come autore della celebre Lella, che è diventata un evergreen della canzone ... Musica:Baglioni a Pescara per la prima delle tre date in Abruzzo Claudio Baglioni torna a suonare in Abruzzo, dopo le date invernali di Pescara, Avezzano e Sulmona (L'Aquila) e dopo il concerto di chiusura della Perdonanza celestiniana nel capoluogo. (ANSA) ...Il Dodici Note Solo Bis del cantautore prosegue a ritmo serrato di sold-out in sold-out: stasera, mercoledì 23 novembre, fa tappa a Brindisi Claudio Baglioni prosegue nel suo lungo tour italiano che d ...