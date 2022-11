Mondiali Qatar 2022 | seconda giornata fase a gironi | calendario | date | orari | tv e streaming

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sipario sulla primadelladei. Ora è già dentro o fuori per le nazionali in gara, Argentina e Germania su tutte, entrambe già a rischio eliminazione dopo il ko all’esordio. Si parte venerdì 25 novembre con le prime gare del girone A, fino a lunedì 28 novembre. Sono tanti i big match previsti: Spagna-Germania, ma anche Portogallo-Uruguay e un Francia-Danimarca da non perdere. Le partite potranno essere seguite sui canali Rai. Losarà assicurato su Rai Play. VENERDÌ 25 NOVEMBRE Galles vs Iran (Gruppo B, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4Kvs Senegal (Gruppo A, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K Olanda vs Ecuador (Gruppo A, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K Inghilterra vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI ...

LUSAIL () - La prima giornata degli otto gruppi del Mondiale insi chiude con la sfida tra il Brasile e la Serbia , valida per il girone G (che oggi ha visto l'1 - 0 della Svizzera sul Camerun). I verde - oro di Tite sono tra i favoriti per la vittoria ...Questa la sorte toccata a Voria Ghafouri , calciatore iraniano, non impegnato aima per 28 volte in campo con la nazionale dell'Iran. I suoi compagni, in, si sono rifiutati di cantare ...Al termine di una partita non esaltante le due nazionali si dividono la posta pareggiando per 0-0. I sudamericani hanno da recriminare per ben due pali colpiti.Il centrocampista rossonero si è subito congratulato con il portoghese per la rete siglata all'esordio ai Mondiali in Qatar ...