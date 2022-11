Luiss | risparmio energetico a centro del Premio Non Sprecare 2022

...100 idee di sostenibilità eenergetico. L'iniziativa, giunta alla sua XIII edizione, è nata da un'idea di Antonio Galdo, direttore di www.nonsprecare.it, e promossa dall'Università......realtà che si impegnano quotidianamente per un mondo più verde è la missione del Premio Non Sprecare chesostiene dal 2017. Mai come oggi, infatti, il tema della sostenibilità e del...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Teleborsa) - Nel solco del dialogo e dello scambio tra imprese, associazioni, società civile è tornato il Premio Non Sprecare, giunto alla sua XIII edizione: storie di sviluppo sostenibile, di altra ...