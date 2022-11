Vanity Fair Italia

Il risultato è una combinazione equilibrata tra elementi del passato e uno stile sempre più... Per gli impegni diurni, ha infatti sfoggiato unFiona Clare di quella tinta riproponendola ...Sobrietà è la parola d'ordine, rispettata negliquest'anno con più rigore: un modo per ... ottimo colore per far risaltare lo smeraldo Arrow Il vestito era davvero. Un cape dress ... L'outfit regale di oggi: Máxima d'Olanda, un look per due eventi Al National Day del Principato di Monaco, la moglie di Pierre Casiraghi incanta col suo look scarlatto firmato Dior. Un ensemble raffinato, dove a spiccare è uno dei pezzi icona della maison francese ...La regina mediorientale sfoggia una creazione di Schiaparelli per il suo discordo a Parigi. E completa l'ensemble con una gonna nera a matita, a dimostrazione che la semplicità è sempre vincente ...