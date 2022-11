LIVE Portogallo-Ghana 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | due grandi occasioni per Cristiano Ronaldo in avvio!

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Cross di Joao Felix percompletamente fuori misura. 20? Brutto fallo di Seidu,di punizione per il. 18? Va però detto che anche ilsta trovando poco spazio, la difesa ghanese è sempre attenta e compatta, si gioca tanto a centro campo in questi minuti. 16? Ilsta facendo fatica a costruire qualcosa, la formazione africana è stata pericolosa solo in qualche occasione di contropiede. 14?vola in cielo, ma il suo colpo di testa è poco preciso, seconda occasione per l’ex giocatore del Manchester United. 13? Cross basso di Raphael Guerreiro, Djiku interviene ed evita problemi.d’angolo per il ...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...LE FORMAZIONI UFFICIALI: in arrivo. Ghana : in arrivo.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Allo Stadium 974 il Portogallo sfida il Ghana nella prima giornata del girone H. Santos punta su Cristiano Ronaldo dal 1', ai lati Bernardo Silva e Joao Felix, con Leao in panchina. Dall'altra parte ...