(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nonostante i provvedimenti presi l’Inail ci dice che glisul lavoro sono aumentati, servono quindi misure più efficaci”. Così Angelo Raffaele, il segretario generale dellain occasione del meeting “Safety” che si è svolto oggi a Bologna durante la fiera “Ambiente Lavoro”. La Confederazione Generale Sindacati Autonomi dei Lavoratori rilancia da Bologna le proprie proposte per combattere una delle principali piaghe del nostro paese: glie le morti sul lavoro. I numeri, secondo i dati forniti dall’Inail, spiegano come, morti e malattie professionali continuino a crescere. Le denunce dio sul lavoro presentate nei primi nove mesi del 2022 sono state 536.002 (+35,2% rispetto allo stesso ...

Adnkronos

'Nonostante i provvedimenti presi l'Inail ci dice che glisul lavoro sono aumentati, servono quindi misure più efficaci'. Così Angelo Raffaele, il segretario generale della Confsal in occasione del meeting "Safety Confsal" che si è svolto ...Roma, 24 nov. " "Nonostante i provvedimenti presi l'Inail ci dice che glisul lavoro sono aumentati, servono quindi misure più efficaci". Così Angelo Raffaele, il segretario generale della Confsal in occasione del meeting "Safety Confsal" che si è svolto ... Infortuni, Margiotta (Confsal): "Meglio prevenire che punire" (Adnkronos) – “Un decalogo di operazioni che alla politica vengono fornite e che la politica deve necessariamente tenere in buon conto. Faccio un gesto per me simbolico: firmo il vostro decalogo e ...(Adnkronos) - "Nonostante i provvedimenti presi l'Inail ci dice che gli infortuni sul lavoro sono aumentati, servono quindi misure più efficaci". Così Angelo ...