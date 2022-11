Influenza | contagi record in Lombardia soprattutto tra i più piccoli La Regione | «Vaccino gratuito per tutti»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Al 13 novembre erano un milione e 180mila gli italiani colpiti dall’, di cui quasi 400mila solo nell’ultima settimana. Dati, scrive il Corriere della Sera, che non si vedevano da tredici anni. La nuova ondata disembra portare con sé sintomi di una certa gravitàtra i più anziani e i bambini sotto i 5 anni. A registrare l’aumento più considerevole di casi è la, dove si contano 10,8ati ogni mille abitanti. Nella fascia d’età 0-4 anni, questo dato sale addirittura a 30. Ed è per questo che il presidente diAttilio Fontana e l’assessore Guido Bertolaso hanno deciso di rendere gratuiti per– e non solo per le categorie fragili – i vaccini antli. «Inle ...

Record diin Cina In base ai dati della Commissione sanitaria nazionale cinese, dei 31.444 ...e Covid, Pregliasco: 'Siamo al 'liberi tutti' dei virus stagionali, meglio continuare a ...In Veneto, per l'stagionale, si registra un'incidenza di circa 13 ammalati su 1.000 abitanti . Il dato emerge dalla sorveglianza epidemiologica e virologica, coordinata dall'Istituto ...Limitare i contatti diretti, arieggiare gli ambienti e non utilizzare gli stessi oggetti permettono di ridurre il rischio. Attenzione anche alle difese ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-633e64a8-da90-7b3e-2a3f-4db9117edc ...