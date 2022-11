Ibrahimovic | non solo Striscia | in tv a Natale nel programma di Alberto Angela

(Di giovedì 24 novembre 2022) Altra avventura in televisione per l'ex attaccante dell'Inter e ora al Milan, che sarà protagonista a

Nessun dubbio sul suo carisma e sul suo carattere, ma sperare chepossa fare la differenza per tutta la seconda parte della stagione esoltanto in una singola partita, sembra un puro ...... 3 gol e 2 assistE' chiaramente a quota zero,ha mai giocato ma la personalità e il suo carisma continuano a far presenza fissa a Milanello e a San Siro. Zlatanha compiuto 41 anni lo ...Secondo quanto riferisce Dagospia, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere uno dei protagonisti del programma di Alberto Angela ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...