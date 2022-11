Google Pixel 7a sarà il prossimo smartphone di Mountain View | cosa sappiamo e cosa ci aspettiamo

(Di giovedì 24 novembre 2022)7aildella casa di, anche se per il momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali. Il dispositivo di fascia media dovrebbe essere svelato entro il primo semestre del 2023, ma grazie alle indiscrezioni possiamo già avere un'idea di come potrebbe essere: vediamo ciò chefinora ecitra specifiche tecniche, funzionalità, design, prezzi e data di uscita.7a dovrebbe limare il principale "difetto" di6a Se7a seguirà le orme del predecessore,6a, potrebbe ...

... visto che in questo caso il problema riguarda anche i. La questione è abbastanza seria, ed è anche facile capire il motivo.lo spiega citando il caso di una serie di falle presenti nei ...Poco dopo cheha lanciato la prima build stabile di Android 13 nella sua gamma, Nothing ha rivelato che l'aggiornamento non sarà pronto per Nothing Phone 1 fino al 2023 . Pei ...Google Pixel 6 scende a soli 549,00€ in occasione del Black Friday su Amazon. L'ammiraglia del 2021, ancora validissima, è in super sconto, ma siate veloci.Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per lo smartphone Google Pixel 7 Pro, disponibile ccon un leggero taglio di prezzo.