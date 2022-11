Donne vittime di violenza | “Azzurro Donna” aderisce a due iniziative

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 24 novembre 2022) “” anche quest’anno, il 25 novembre, scende in campo per stare accanto alledicon una serie diper ricordare tutte quelleche non ce l’hanno fatta e per dare coraggio invece a chi sta ancora lottando per uscire dal vortice della. In questa giornata simbolo, “” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.