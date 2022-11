Auto a noleggio | crescono gli ordini di elettriche ed ibride grazie agli incentivi

Nel caso in cui si decida di sfruttare il servizio di, si possono utilizzare le autostrade e le superstrade circostanti: in appena 30 minuti ci si trova in Versilia, mentre poco meno di ...... con il graduale passaggio dalla proprietà all'uso dell'. Oggi una spinta alla scelta di questa formula arriva anche dall'avvento dell'elettrico. Ilconsente di sposare questa ...Aniasa: continua la crescita d'interesse verso il noleggio lungo In queste settimane, anche grazie agli incentivi (seppur limitati al 50%) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...