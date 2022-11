Allenamento a San Piero | prosegue la preparazione

Leggi su seriea24

24 Novembre 2022 Pomeriggio sui campi del "Cetilar" per il Pisa Sporting Club che sabato tornerà in campo per affrontare la Ternana all'Arena Garibaldi (ore 18.00). La squadra nerazzurra ha effettuato una seduta prettamente tecnico-tattica, preceduta da un riscaldamento atletico e aerobico e conclusa poi con una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto e con una sessione di tiri in porta. Domani pomeriggio il Pisa si allenerà nuovamente al "Cetilar" e concluderà poi lain vista del match contro le Fere sabato mattina con una breve seduta di rifinitura in programma all'Arena.