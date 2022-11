Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 novembre 2022)DEL 23 NOVEMBREORE 11,20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE APPIA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHEISANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZNANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIALE MAREMMANA A SAN CESAREO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DELLA RESISTENZA E VIA CASILINA DIREZIONE ZAGAROLO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da ...