Verso il congresso Pd Appunti di viaggio di Enrico Borghi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Abbiamo avviato unimportante, definito “costituente”. Allora non possiamo non porci una domanda, provocatoria ma fino ad un certo punto: l’uscita di sicurezza dalle vicende drammatiche che stiamo vivendo in questo scorcio di secolo sarà la Democrazia o sarà un’altra cosa? Per un partito politico che si definisce “Democratico” nel proprio nome, questa domanda è cruciale, e precede ogni e qualsiasi altra considerazione. La dico ancora più piatta: all’indomani del raggiungimento del nuovo “status quo” che sostituirà l’equilibrio che si è rotto il 24 febbraio con l’invasione russa dell’Ucraina, avremo società più avanzate dal punto di vista dei diritti, delle libertà, della partecipazione, dell’emancipazione, dell’uguaglianza? Oppure avremo una stagione nella quale diritti e valori saranno destinati ad essere compressi, o addirittura a chiudersi? Questa è la ...

L'avvio di uncostituente ("costituire" significa "mettere insieme") implica rivolgere -... di partecipazione vera e attiva, lanciare un appello ad unirsi,il vasto mondo che pensa e ...un nuovo tavolo Questa settimana, salvo cambi di programma, si riunirà di nuovo il tavolo del ...Democratici e Progressisti alle scorse politiche e che in parte stanno partecipando al... Pd verso il congresso: al via le assemblee aperte sul territorio. La prima tappa Al via la fase in presenza del 39° Congresso Nazionale della SIMG - Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, che si tiene a Firenze presso la Fortezza da Basso da giovedì 24 novemb ...CAMPOBASSO – Il Pd verso le Regionali del 2023 in un percorso dove cerca di ricostruire e riscoprire nuove alleanze per la formazione di una coalizione solida e vincente e soprattutto individuare la ...