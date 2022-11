Supplenze | tante GPS ormai esaurite Le liberatorie CONTROLLA classi di concorso e provincia

ilmattino.it

... l'edilizia scolastica, le spese per il reclutamento del personale, le, il sistema delle ... così facciamo chiarezza anche supolemiche. Per me è qualcosa che riguarda l'ascensore ...La normativa sulleda graduatorie di istituto Graduatorie di istituto 2022/24, quando è possibile il completamento orario. Condizioni e limiti2022/24, quella da graduatoria di ... Valzer di supplenti sulle stesse cattedre: il boom di rinunce e dimissioni Valzer di supplenti sulle stesse cattedre. Il boom di rinunce e dimissioni spinge il Provveditorato a scorrere le graduatorie provinciali per correre subito ai ripari. Dopo circa un trimestre ...Supplenze: la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, prevista per l'anno scolastico 2022/23, fa gola a tanti ...