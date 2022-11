Salute sessuale maschile | la chirurgia viene in aiuto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La curvatura del pene è una malattia andrologica piuttosto diffusa: in Italia ne sono affetti circa 7 maschi su 100. Si tratta di una problematica che può essere congenita, cioè presente fin dalla nascita, o acquisita. Per le forme acquisite, specialmente nelle fasi precoci della patologia, può venire inun trattamento farmacologico o terapie non chirurgiche durante la fase infiammatoria per arrestare l’evoluzione della malattia e possibilmente farla regredire, almeno in parte. Quando, invece, la curvatura è congenita, è indicato l’intervento chirurgico. Negli anni, la ricerca e la pratica clinica hanno permesso di mettere a punto tecniche chirurgiche per il trattamento di questa patologia sia congenita che acquisita, quando i farmaci e le terapie non chirurgiche non sono efficaci. Esistono varie tecniche di raddrizzamento, raggruppabili in due categorie ...