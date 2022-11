Ronaldo | MLS o Arabi nel suo futuro | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Cristianoda ieri è ufficialmente svincolato dopo che Mendes ha trovato l’accordo per la rescissione con lo United Cristianoda ieri è ufficialmente svincolato dopo che Mendes ha trovato l’accordo per la rescissione con lo United. Secondo quanto riportato da Tuttosport, difficilmente resterà in Europa visto il costo elevato del suo ingaggio. Dopo il Mondiale lo scenario sarà più chiaro ma al momento le opzioni più percorribili sono quelle della MLS o degli Emirati, con gli sceicchi pronti a piazzare il colpo di gennaio. Attenzione allo Sporting, sua prima squadra con cuipotrebbe fare una scelta di cuore anziché di soldi. L'articolo proviene da Calcio News 24.