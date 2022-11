Probabili formazioni Argentina-Messico | seconda giornata Mondiali Qatar 2022

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ledi, match delladella fase a gironi deidi. Fischio d’inizio alle 20:00 di sabato 26 novembre. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Rai Sport e sulla piattaforma Rai Play. Una sfida da non pedere, tra due nazionali che sanno come regalare spettacolo. Tutti gli occhi sono inevitabilmente puntati su Leo Messi. Ma occhio anche a Lozano, che vuole vestire i panni del trascinatore contro l’Albiceleste. La Scaloneta non può permettersi altri passi falsi e ha bisogno di una vittoria in un match da dentro o fuori. Scaloni prepara la rivoluzione, Martino invece potrebbe confermare l’11 visto contro la Polonia. Una cosa è certa: non si può più sbagliare. ...

