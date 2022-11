Prima Scala | ' Il Boris rincorso dagli spettri È solo arte | non propaganda alla Russia'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) 'E' un capolavoro della storia dell'opera. Non c'èpolitica pro Putin e c'è grande differenza tra il libretto e la guerra in'. Lo ha ribadito Dominique Meyer , che sovrintende il ...

Quella pensata in 7 scene, un prologo e tre atti, anticipando che allaci saranno 23 battute mai ascoltate. Un'opera tra le più importanti della letteratura operistica. Non è un caso che ...

Martedì 22 novembre 2022 presso il ridotto dei palchi del Teatro alla Scala, si è svolta la tradizionale conferenza stampa di presentazione del titolo di apertura della stagione 2022/23 del Piermarini ...

«E' un capolavoro della storia dell'opera. Non c'è propaganda politica pro Putin e c'è grande differenza tra il libretto e la guerra in Russia». Lo ...