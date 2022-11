Ordigni a fermate del bus a Gerusalemme | un morto e molti feriti

... causate da bombe, avvenute nei pressi didegli autobus nel quartiere Ramot a Gerusalemme. ... La polizia israeliana sospetta che le due esplosioni siano state causate daquasi identici ......distinte ma vicine nella città. Gli "attacchi" sarebbero stati compiuti da palestinesi, secondo gli inquirenti. Stando alle prime informazioni, le due esplosioni sono state causate da...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il primo attacco è avvenuto alle 7.00 ora locale con l'esplosione di un ordigno - nascosto in una borsa, riportano i media locali - a una fermata di un autobus all'ingresso della città, a nord. Qui, c ...