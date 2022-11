Milan all' assalto della strada | Sogno di vincere la Sanremo e la Roubaix

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Jonathancercherà nel 2023 di migliorare i risultati sue confessa i propri desideri alla Gazzetta: "A settembre ho colto in Croazia i primi successi sutra i professionisti, ora devo alzare l'asticella: mi piacerebbe diventare un cacciatore di classiche e di tappe nei grandi giri, ...

Sono stati invece bocciati due protagonisti del nostro campionato, Abraham (Roma) e Tomori () . Dopo la Scozia'Europeo, l'Inghilterra affronterà anche un'altra nazione del Regno Unito, il ...Jonathancercherà nel 2023 di migliorare i risultati su strada e confessa i propri desideri alla Gazzetta: "A settembre ho colto in Croazia i primi successi su strada tra i professionisti, ora devo ...Realme sarà protagonista della Milan Games Week 2022 dal 25 al 27 Novembre 2022 a Rho Fiera Milano grazie alla collaborazione con il team di e-sport PSC. Durante l'intera durata della fiera sarà possi ...MILANO - L’attesa e l’intesa: in ogni caso, è storia di novità per la porta del Milan nel 2022. Certo, nessuno si è mai realmente abituato all’assenza di Maignan, ma oggi cadono i due mesi esatti dall ...