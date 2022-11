Giornata contro la violenza sulle donne | il programma delle iniziative istituzionali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDi seguito ilpromosse a Benevento per lala: “What Were You Wearing”, la mostra promossa dall’università del Kansas da un progetto di Jen Brockman e Mary Wyandt-Hiebert, a Benevento, Rocca dei Rettori, dal 25 novembre al 26 novembre 2022 E’ organizzata dalla Consultadel Comune di Benevento su concessione di Libere Sinergie di Milano “What Were You Wearing” è una mostra promossa dall’università del Kansas da un progetto di Jen Brockman e Mary Wyandt-Hiebert, esposta per la prima volta all’Università dell’Arkansas dal 31 marzo al 4 aprile 2013, ispirata al poema «What I was Wearing» di ...