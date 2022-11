De Pau | oltre l' orrore | nel cellulare il video dell' omicidio delle due cinesi Lui non risponde al gip

- Emergono nuovi particolari raccapriccianti nell'ordinanza firmata dal gip Mara Mattioli, che ha convalidato oggi il fermo di Giandavide Deper il triplice omicidio nel quartiere Prati il 17 ...Giandavide Depotrebbe essere coinvolto in altri omicidi a Roma. I magistrati di piazzale Clodio potrebbero riaprire il fascicolo di almeno un altro omicidio , avvenuto anni fa, che presenta ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Spunta un altro dettaglio raccapricciante del killer delle prostitute di Roma. Giandavide De Pau ha fatto due video con il cellulare in cui ha ripreso le fasi dell'omicidio delle due ...