Dall’Inghilterra | “Il Chelsea torna su Cristiano Ronaldo”

Secondo il "Sun", i Blues sono pronti a riaprire una trattativa col portoghese, ma sarà decisiva la volontà del tecnico Graham Potter. In estate Tuchel mise un veto all'arrivo del portoghese, ma il suo esonero potrebbe cambiare le cose. Non va convinto il nuovo proprietario del club Todd Boehly, che sogna di regalarsi CR7 nel suo primo anno alla guida della società. Starebbe invece perdendo quota l'ipotesi Newcastle visto che i Magpies sarebbero pronti a investire 11,5 milioni di euro per ingaggiare a gennaio Marcus Thuram, in scadenza col Borussia Moenchengladbach e inseguito anche dall'Inter.