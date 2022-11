Uomini e Donne | anticipazioni 22 novembre 2022 | ultime news su Lavinia e Alessio | Armando conosce una nuova dama | trono over o classico oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo aver visto al centro dello studio il tronista Federico, che ha portato in esterna Lucrezia e ha detto di aver pensato molto a Carola, tra non poche delusioni, e dopo aver dato spazio a Federica, che continua a fidarsi poco e a non lasciarsi andare,cosa succederà a? La padrona di casa, Maria De Filippi, punterà i riflettori su dame e cavalieri delo lascerà spazio ai giovani? L’appuntamento, come sempre, è a partire dalle 14.45 su Canale 5. View this post on Instagram A post shared by(@rifiutata daCorvino Stando alle...