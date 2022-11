Tavassi illuso da Oriana al GF Vip? “Mi hai spezzato il cuore” | pace fatta e confessioni | “Mi piacevi”

(Di martedì 22 novembre 2022) EdoardofaconMarzoli e svela cosa gli ha dato fastidio del suo atteggiamento nella Casa del Grande Fratello: “Mi eroperché tu miesteticamente…”.vuota il sacco con: “Mi haiil!” “A me non mi stai sul cazz* da non scherzare con te, che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

... però davvero questo ragazzo si èda solo su cosa potrebbe succedere quando lei uscirà dal ... E non è l'unico a pensarla così, anche Edoardoper esempio ha messo in guardia Donnamaria ...... però davvero questo ragazzo si èda solo su cosa potrebbe succedere quando lei uscirà dal ... E non è l'unico a pensarla così, anche Edoardoper esempio ha messo in guardia Donnamaria ... Edoardo Tavassi chiarisce con Oriana Marzoli al GF: Non ce l'ho con te, mi piacevi esteticamente window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8e83295d-e18-b30e-7081-747dc4f1e2b ...