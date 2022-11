Sperimentazione sul contenimento energetico | risparmio del 50% per il Comune di Telese

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – E’ in via di ultimazione laattuata daldiTerme per ridurre i consumi energetici. Si ricorderà che, in seguito a un incontro tra il sindaco e i rappresentanti delle forze dell’ordine ad ottobre scorso, si era stabilito di ridurre i tempi di accensione della pubblica illuminazione e di avviare una fase sperimentale in alcune parti della città, consistente nello spegnimento di un lampione su due. E i risultati di questa iniziativa sono sicuramente positivi. E’ stato calcolato dagli uffici preposti, infatti, che a fronte di un costo di circa 600 mila euro annui, gravanti sulle casse comunali per consumi energetici, si riuscirà ad ottenere undi circa il 50% grazie allo spegnimento di parte della pubblica ...