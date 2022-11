Roma -L’impianto sportivo comunale di via Alessandro Severo 209 sarà dedicato a Francesco Valdiserri

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 novembre 2022) “di via209 da oggi, travolto da un’auto in corsa nella notte del 20 ottobre, a pochi metri dal campo di calcio animato dalla Polisportiva Giovanni Castello” dichiarano i consiglieriLuparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista. “Abbiamo approvato la mozione oggi in Assemblea capitolina, presenti i genitori e gli amici di, i docenti del Liceo Classico Socrate, la sua scuola, i dirigenti della società sportiva da sempre sensibili alle istanze della comunità territoriale”. “Grazie a loro, al presidente del Municipio Amedeo Ciaccheri, per aver sostenuto l’intitolazione in memoria ...