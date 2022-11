Qatar 2022 | Hjulmand | ' lenti e nervosi | la situazione è complicata ma siamo all' inizio'

(Di martedì 22 novembre 2022) Al-Rayyan, 22 nov. -(Adnkronos) - “Dispiace sia per la prestazione, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto una rilento e una manovra un po' lenta. Dispiace ovviamente anche per il risultato. Lasta diventando, ma ovviamente non è finita.all'del torneo, ma puntavamo chiaramente a un risultato migliore. Penso che abbiamo giocato troppo nervosamente e troppo lentamente". Il ct della Danimarca Kaspercommenta così in conferenza stampa il pareggio per 0-0 contro la Tunisia all'esordio mondiale.

Una convocazione giunta per la prima volta a settembre e dopo la stagione fin qui eccellente è arrivata la conferma del ct Tite anche per il. La difesa della Juventus è nettamente la migliore ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale intra Messico e ...È arrivata la prima grande sorpresa del Mondiale in Qatar. L'Argentina di Leo Messi è stata beffata all'esordio nella competizione da una sorprendente Arabia Saudita che ha battuto l'albiceleste per 2 ...“Inoltriamo le nostre congratulazioni alla squadra dell’Arabia Saudita per questa prova splendida, giocata ad alto livello, per la vittoria sull’Argentina in Qatar” è stato il commento a caldo, appena ...