Processo a Manolo Portanova | chiesti 6 anni di carcere | il calciatore del Genoa è accusato di violenza sessuale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Una condanna a 6di. È questa la richiesta di pena avanzata nei confronti didel, e per suo zio Alessio Angella, dalla procura di Siena. I due sono imputati con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare dello stesso tribunale, Ilaria Cornetti, con l’accusa didi gruppo. L’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Nicola Marini, ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Alessandro Cappiello che ha scelto il rito ordinario. Ad avviso dell’accusa,, 22, e suo zio 24enne, avrebbero violentato, insieme a Cappiello, una ragazza nel corso di una festa in un’abitazione del centro storico di Siena tra il 30 e il 31 maggio 2021. ...