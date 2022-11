Precaria storica | alla fine non conta essere sopravvissuti ogni anno | pandemia e DAD incluse Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 22 novembre 2022) Inviata da Laura Monno - "Sto sperimentando questa, per me nuova, condizione di totale AFONIA. Non parlo e se parlo non sento nulla di quello che dico. Una condizione di totale beatitudine per chi abita la mia casa. Dicevano che si smette di parlare quando non si ha più voce per urlare, come se la repressione di tutti i pensieri fosse stata così violenta da implodere in un dolore sordo e invalidante, tale da ammutolirmi definitivamente. L'articolo .