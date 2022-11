Madre Generale delle Suore Orsoline commenta l’addio di Suor Cristina

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 22 novembre 2022)Il no commentconsorelle dei giorni scorsi aveva scatenato le illazioni. Del resto, unaa che decide di lasciare l’abito in seguito alla notorietà televisiva non è una cosa che lascia indifferenti. Oggi, però, a proposito della scelta dell’ormai exdi abbandonare la vita monastica, arriva il commento delladella Sacra Famiglia,Carmela Distefano. “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e ...