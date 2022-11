GF Vip 7 | chi è il più votato di lunedì 28 novembre? I sondaggi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 novembre 2022) La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda28, vede al televoto quattro concorrenti: Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Charlie Gnocchi e Luca Salatino. Il piùsarà immune alle nomination della prossima puntata, andando a raggiungere Edoardo Tavassi, vincitore dell’ultimo televoto. Per Charlie si profila una settimana difficile, non tanto per la quarantena che dovrà affrontare ancora per qualche giorno, quanto per il verdetto di. Alla luce delle percentuali misere ottenute nel televoto della settimana scorsa, il conduttore radiofonico corre il serio rischio di finire in nomination per la puntata di5 dicembre, appuntamento nel quale verosimilmente verrà decretata una nuova eliminazione. Di seguito le percentuali deisul ...