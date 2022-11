È morto Roberto Maroni | aveva 67 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Èquesta mattina. L'ex ministro dell'Interno ed ex segretario della Lega67. Lo si apprende da fonti del partito. Secondo alcune indiscrezioni l'ex ministro degli Interni si è spento questa notte intorno alle 4 dopo aver combattuto per tanticontro una lunga malattia. Recentemente era uscito in libreria il libro scritto a quattro mani proprio dall'ex titolare degli Interni e dal giornalista Carlo Brambilla “Il Viminale esploderà”, un thriller fantapolitico come lui stesso lo ha definito in alcune interviste. Oltre a far parte di vari governi guidati da Silvio Berlusconi, era stato segretario della Lega e governatore della Lombardia.