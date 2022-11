Calciomercato.com

Sesei di Romapuoi capirlo del tutto, come Maradona per il Napoli. È una cosa inspiegabile".è stato il primo 10 con il nome scritto in Primavera, cosa hai provato: "Il 10 a ...Ai Mondiali c'è anche Nicola, con la maglia della Polonia: " Me lo segnalò un giovane tennista, Flavio Cobolli, amico di Nicola. Andai a parlare con i suoi genitori efu difficile ... Zalewski: 'Non sono un predestinato. Mourinho mi ha cambiato molto' Il giallorosso Nicola Zalewski ha rilasciato un'intervista a Piedi X Terra, il programma di DAZN. Queste sono le dichiarazioni del classe 2002 della Roma in procinto di esordire al Mondiale Torniamo i ...Difficilmente a questo punto l'olandese partirà con la squadra per la tournée in Giappone. Multa in arrivo, ma a gennaio presumibilmente potrà essere ceduto solo in prestito ...