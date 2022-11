“Uomini e Donne” | Ida Platano rompe il silenzio dopo aver abbandonato il programma | le parole su Maria De Filippi

(Di lunedì 21 novembre 2022) News Tv. IdaDestories Instagram. Idaha lasciato “” insieme ad Alessandro Vicinanza. La dama del trono over ha dunque salutato ilche l’ha resa famosa per viversi questa nuova storia d’amore. Sui social ha rotto definitivamente il, pubblicando un messaggio perDe. (Continua…) LEGGI ANCHE: “”, Idafinisce in ospedale: cos’è successo Idapubblica una stories perDesu Instagram Idaè senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di “...

... 'Ti manca l'educazione' Continua a esserci tensione tra Ida Platano e la rivale, dato che hanno avuto una nuova lite nell'appuntamento di oggi a. Tutto è cominciato quando la ......diindagati vengano archiviate, cosa che invece non deve avvenire assolutamente. 'Le denunce non si tengono nei cassetti', le parole di Eleonora Daniele contro la violenza sulle'...Riascolta Doppie famiglie di Matteo Caccia racconta: Storie di rinascita. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Mentre De Filippi cerca di far riflettere la tronista, in studio si scatena il caos e, intanto, scoppia una lite da censura ...