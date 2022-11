Toprak Razgatlioglu | fiducia nel prossimo anno di Superbike

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) La stagione 2022 per la Yamaha di, conclusasi con il quarto posto a Phillip Island, è stata comunque positiva, nonostante il titolo di campione del mondo sia passato dal turco allo spagnolo Alvaro Bautista di Ducati. La moto ha dimostrato di avere qualche lacuna che non ha consentito all’ex numero uno di conservare l’alloro conquistato lo scorso, ma i margini per migliorare ci sono. In vista della prossima stagione, ultima da contratto attuale con il team giapponese in SBK per il ragazzo, il bolide nipponico è pronto a lavorare alacremente per riconquistare immediatamente ciò che gli è stato sottratto in questa annata di. Le dichiarazioni didi Yamaha sull’ultima battaglia del 2022 e sul...