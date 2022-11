Terra Amara anticipazioni 21-26 novembre 2022 | trama e repliche di oggi su La5 in streaming

torna oggi, 21 novembre, ecco le anticipazione delle trame delle puntate dal 21 al 26 novembre . La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10 dal ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 21 novembre 2022 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir farà una cosa abbastanza eclatante: riconoscerà davanti a tutta Çukurova che Yilmaz è il padre biologico di Adnan e lo farà convocando ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...